Сенатор Гумерова поддержала идею ввести в школах лекции диетологов

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею ввести в школах лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», написал сайт RT.

«Полностью поддерживаю идею о том, что нам нужно просвещать и детей, и родителей и формировать культуру питания, правильное пищевое поведение», — подчеркнула Гумерова.

Как заметила сенатор, нередко в семьях у детей формируются неправильные пищевые привычки. По мнению члена Совфеда, беседовать с ребятами на эту тему лучше в рамках воспитательной работы, внешкольных мероприятий, чтобы избежать учебной перегрузки.