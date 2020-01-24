Семью китайцев в Финляндии проверят на коронавирус

В финском городе Ивало двое китайских путешественников из города Ухань обратились в больницу с жалобами на грипп. Врачи нашли у них симптомы, схожие с признаками коронавируса 2019-nCoV.

«У пациентов были взяты пробы в пятницу утром. Они будут отправлены в Хельсинки для анализа», — сообщили в центральной больнице Лапландии.

Эпидемия пневмонии неизвестного происхождения началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Сейчас заражены более 800 человек, 26 — с летальным исходом.