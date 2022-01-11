Семилетний ребенок погиб в Эстонии из-за COVID-19

За последние сутки от коронавируса в Эстонии скончались три человека. Одной из жертв стал семилетний мальчик. Об этом сообщил RT со ссылкой на Delfi.

Всего количество выявленных случаев заболевания возросло на 1981. Все погибшие не были привиты от заболевания. Среди них оказался семилетний мальчик, 71-летняя и 75-летняя женщины.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поделился неутешительными прогнозами. Он заявил, что больше половины европейцев заразятся «омикрон»-штаммом за ближайшие шесть-восемь недель.