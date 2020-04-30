Семейный доктор объяснил, как обезопасить себя жарким летом

По словам специалиста, если человек не находится целый день на открытом воздухе, то кратковременное воздействие высокой температуры не нанесет его организму никакого вреда. При этом не стоит пренебрегать стандартными мерами предосторожности.

«Самая главная первая помощь при высокой температуре воздуха — большое количество воды и головной убор. Бутылочка с водой должна быть всегда рядом», — заметил собеседник информагентства.

Он посоветовал людям, отправляющимся на отдых, взять с собой базовые медицинские средства. В частности, это активированный уголь, вата, зеленка, йод, лейкопластырь на случай порезов или каких-то других травм.

«Если у человека есть какие-то заболевания, которые он лечит медицинскими препаратами, их не следует забывать», — подытожил врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что пагубное влияние высокой температуры воздуха на коронавирус — это всего лишь научная гипотеза.