Семь медучреждений откроются в Подмосковье за полгода. Их построят за счет инвесторов
«В декабре 2019 года запланировано открытие медицинских учреждений в Долгопрудном, Красногорске и двух в Мытищах. В первой половине 2020 года начнут работу еще две поликлиники в Красногорске на тысячу посещений в смену и одна в Ленинском городском округе на 450», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Помощь с комфортом. Взрослую поликлинику в Дедовске капитально отремонтируютПодробнее
В мае и июне начали работать медицинские центры в Красногорске и Воскресенском районе.
В декабре откроются поликлиника на 300 посещений в смену в Долгопрудном (ООО «ГК «ОРК»), два кабинета врача общей практики (ВОП) в Мытищах (ООО «Инвест-Строй»), амбулатория в Красногорске (ООО «Отрада Девелопмент»), кабинет ВОП в Мытищах (ГК «Березовец»).
В начале 2020 года запланировано открытие двух поликлиник на 600 посещений в смену (ООО «Ривас МО») и на 413 посещений в смену (ЗАО «Затонское») в Красногорске, а также поликлиники на 450 посещений в смену в Ленинском городском округе (ООО «Лотан», ГК «ПИК»).