    12 апреля 2020, 20:41

    Семь медучреждений Башкирии закрыли на карантин из-за пациентов с коронавирусом

    Эля Данилюк

    В Республике Башкортостан закрывают все больше больниц и поликлиник из-за подтвержденных случаев COVID-19 у пациентов. На сегодняшний день таких медучреждений — уже семь. Об этом ГТРК «Башкортостан» сообщил Роспотребнадзор.
    Семь медучреждений Башкирии закрыли на карантин из-за пациентов с коронавирусом

    К списку ранее закрытых на карантин добавилась поликлиника Раевской центральной районной больницы.

    Также не работают РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, Клиническая больница № 1 Стерлитамака, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.

    Глава местного Минздрава Башкирии пока просит не торопиться с выводами и не называть эти больницы очагами заражения, потому что карантин там введен только из-за подозрения на коронавирус.

    Ранее коронавирус заподозрили в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, причем сразу у 170 человек. Пациенты и врачи находятся на карантине, их проверяют на COVID-19 повторно.

    Въезд и выезд в Вязьму Смоленской области закрыли из-за подозрения на коронавирус сразу у 86 пациентов в местном доме престарелых.