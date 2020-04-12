Семь медучреждений Башкирии закрыли на карантин из-за пациентов с коронавирусом

К списку ранее закрытых на карантин добавилась поликлиника Раевской центральной районной больницы.

Также не работают РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, Клиническая больница № 1 Стерлитамака, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.

Глава местного Минздрава Башкирии пока просит не торопиться с выводами и не называть эти больницы очагами заражения, потому что карантин там введен только из-за подозрения на коронавирус.

Ранее коронавирус заподозрили в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, причем сразу у 170 человек. Пациенты и врачи находятся на карантине, их проверяют на COVID-19 повторно.

Въезд и выезд в Вязьму Смоленской области закрыли из-за подозрения на коронавирус сразу у 86 пациентов в местном доме престарелых.