Семь лабораторий для тестирования на коронавирус откроют в Башкирии

Он отметил, что диагностика коронавируса в Башкирии постоянно совершенствуется. Обучение лаборантов проходит на базе Башкирского государственного медицинского университета с 19 марта. Курс состоит из практических и теоретических лекций по диагностике инфекции. Преподают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.

По данным на 19 марта, с подозрением на коронавирус в больницах Башкирии находятся 48 человек, из них семь — дети. Обследованы более 1,5 тысячи человек, инфекция у них не выявлена.