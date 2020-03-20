Семь лабораторий для тестирования на коронавирус откроют в Башкирии
В Башкирии 23 марта начнут работать семь новых лабораторий для тестирования на коронавирус. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на руководителя Министерства здравоохранения РБ Максима Забелина.
Он отметил, что диагностика коронавируса в Башкирии постоянно совершенствуется. Обучение лаборантов проходит на базе Башкирского государственного медицинского университета с 19 марта. Курс состоит из практических и теоретических лекций по диагностике инфекции. Преподают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.
По данным на 19 марта, с подозрением на коронавирус в больницах Башкирии находятся 48 человек, из них семь — дети. Обследованы более 1,5 тысячи человек, инфекция у них не выявлена.