Семь главных заболеваний офисных работников назвали в НИИ медицины труда

Руководитель центра профпатологии НИИ медицины труда имени академика Измерова Олег Чернов назвал топ-7 самых частых заболеваний у офисных работников. По его словам, люди, которые работают за компьютером, чаще всего страдают от проблем, связанных с глазами. Об этом написал Ura.ru.

«У сотрудников, работающих в офисе, может развиться синдром сухого глаза, могут появиться боли в спине и суставах, варикозное расширение вен, туннельный синдром запястья, обезвоживание, гастрит, депрессия и другие психосоматические расстройства. Поскольку данные заболевания официально не относятся к профессиональным, статистика их неизвестна», — пояснил специалист.

Он отметил, что самочувствие офисных работников ухудшается, прежде всего, из-за стресса и нерегулярного приема пищи. Распространенной причиной психологических расстройств может быть монотонность выполняемых задач и длительное сидение за компьютером в неправильной позе.

Кроме того, люди, несколько часов находящиеся в закрытом помещении, страдают от сухого кондиционированного воздуха. При этом они не получают доплат за вредность, заключил Чернов.