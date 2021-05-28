Сексолог рассказала о распространенных травмах во время секса

около 62% людей получали травмы во время секса. О самых распространенных рассказала американская ведущая и сексолог Трэйси Кокс.

Журналистка ведет колонку, посвященную «сексуальным катастрофам», сообщило издание Daily Mail.

Она рассказала, что любовники могут получить травмы даже во время консервативного секса. Люди могут сорвать спину, получить надрывы и разрывы гениталий, ожоги от ковров. Для любителей дополнительных игрушек существует опасность, с которой столкнулись многие, потери фаллоимитатора, вибратора или анальных пробок во влагалище или прямо кишке.

Кокс отметила, что одна травма до сих пор плохо изучена учеными — синдром посторгазмического недомогания. Его симптомы схожи с проявлениями гриппа или ОРВИ. Синдром сопровождается заложенностью в носу, жаром, чиханием, головной болью и зудом в глазах. Симптомы могут проявляться в течение нескольких секунд или часов после оргазма.

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