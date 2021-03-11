Сексолог рассказал, стоит ли стыдиться эротических снов

Психолог-сексолог Кирилл Филиппов в беседе с «МИР 24» рассказал, почему люди видят эротические сны и стоит ли их стыдиться.

«Вопрос не в том, почему эти сны снятся, а как мы их воспринимаем. Если человек видит эротические сны на фоне стабильной сексуальной жизни — это нормально. В любом случае мы не можем на все 100% удовлетворить свои потребности в реальности», — заметил эксперт.

По словам Филиппова, сейчас внешняя стимуляция возбуждения встречается почти везде. Она есть в интернете и на телевидении. При этом иногда причиной снов эротического характера может быть травма из прошлого. Речь идет о видениях, которые оставляют неприятный осадок.

Сексолог отметил, что необычные мысли о сексе приходят в голову 60-70% людей во всем мире. Как считает психолог, в этом нет ничего плохого. Дело в том, что мозг человека пропускает через себя очень много образов и картинок, которые даже не имеют особого значения.

Испытывать оргазм во сне тоже нормально. Почти все мужчины сталкивались с этим, а половина представительниц женского пола получала оргазм, пока спит, хотя бы раз в жизни.