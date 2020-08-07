Сексолог объяснил, от чего зависит сохранение потенции в глубокой старости

Сексолог Лев Щеглов объяснил, от чего зависит сохранение потенции и сексуальной активности в глубокой старости. По его словам, этот вопрос является крайне индивидуальным.

«Советы по сохранению потенции общие и немножко бессмысленные. Речь идет о ведении здорового образа жизни, правильном питании, прогулках на свежем воздухе. Это совершенно нелепые общие слова. Для сохранения потенции крайне желательна консультация со специалистом», — подчеркнул специалист.

Эксперт пояснил, что у каждого человека уникальная сексуальная функция. Существует большое число факторов, которые влияют на ее развитие. Среди них наследственность, протекание раннего детства мужчины, половая конституция, расчет которой может сделать лишь врач, информирует РИА ФАН.

Помимо прочего, имеют значение первые годы сексуального опыта мужчины, а также особенности партнерш, с которыми он вступал в половой контакт. Играют роль состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Щеглов отметил, что сексуальная функция намного уникальнее, чем желудочно-кишечная система.