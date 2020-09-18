Сексолог назвала малоизвестные плюсы интимной близости

Специалист пояснила, что секс повышает в организме уровень ключевых антител. Так, один интимный контакт в неделю увеличивает уровень иммуноглобулина А (IgA) примерно на 30%. Вещество защищает человека от вирусов и «плохих» бактерий. Благодаря этому снижается риск подхватить инфекцию, пишет сайт «Свободная пресса».

Помимо прочего, во время занятий сексом задействуются различные группы мышц, прорабатываются мышцы тазового дна. Это поможет избежать запоров или недержания мочи как у женщины, так и у мужчины. Еще благодаря интимной близости укрепляется здоровье сердца, сжигаются лишние калории, улучшается качество сна, повышается мозговая активность мозга и облегчаются болевые ощущения.