Сексолог назвал растения, способные повысить либидо у женщин

Повысить уровень женского либидо можно, используя свойства некоторых растительных добавок. Среди них, в частности, нелекарственные препараты с экстрактами женьшеня и гинкго билоба, рассказал врач-сексолог Артур Салахов.

Эксперт напомнил, что растение гинкго билоба широко известно ноотропным эффектом, способностью благотворно влиять на когнитивные способности, улучшать память. Но, помимо этого, оно может стимулировать сексуальное желание, написало РИА ФАН.

При этом сексолог тут же отметил, что научно этот факт подтвержден не был — серьезных исследований на тему влияния гинко билоба на либидо не проводили.

Другое растение, которое отметил Салахов, — женьшень. Его часто применяют в качестве тонизирующего средства. Врач обратил внимание, что положительный эффект женьшень может оказать и на либидо. По его мнению, на добавки с женьшенем можно обратить внимание при наличии сексуальной дисфункции, которая иногда может возникнуть из-за приема антидепрессантов.