Сексолог Миллер рассказала, как стресс влияет на либидо

Сексолог Александра Миллер рассказала, что стресс негативно сказывается на сексуальном влечении. Об этом сообщило РИА ФАН.

По ее словам, у мужчин либидо зависит от выработки тестостерона. При стрессе она подавляется, соответственно, падает и сексуальное влечение. У женщин происходит то же самое, только в организме падает уровень эстрогена.

Миллер уточнила, что в недолгой стрессовой ситуации секс может помочь справиться с негативными эмоциями, так как способствует выработке эндорфина и окситоцина. Но при затяжном стрессе либидо упадет в любом случае.

«В такой ситуации вы не только не будете успешны в бизнесе и личной жизни, но и получите моральное истощение, которое может привести к депрессии. Это частое явление в современном мире», — добавила специалист.

Она уточнила, что для того, чтобы сексуальное влечение не снижалось, нужно вести здоровый образ жизни, высыпаться, следить за питанием и не пренебрегать физическими нагрузками. Также стоит почаще гулять на свежем воздухе и научиться расслабляться.