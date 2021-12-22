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    22 декабря 2021, 15:01

    Сексолог Миллер рассказала, как стресс влияет на либидо

    Дарья Морозова

    Сексолог Александра Миллер рассказала, что стресс негативно сказывается на сексуальном влечении. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сексолог Миллер рассказала, как стресс влияет на либидо

    По ее словам, у мужчин либидо зависит от выработки тестостерона. При стрессе она подавляется, соответственно, падает и сексуальное влечение. У женщин происходит то же самое, только в организме падает уровень эстрогена.

    Миллер уточнила, что в недолгой стрессовой ситуации секс может помочь справиться с негативными эмоциями, так как способствует выработке эндорфина и окситоцина. Но при затяжном стрессе либидо упадет в любом случае.

    «В такой ситуации вы не только не будете успешны в бизнесе и личной жизни, но и получите моральное истощение, которое может привести к депрессии. Это частое явление в современном мире», — добавила специалист.

    Она уточнила, что для того, чтобы сексуальное влечение не снижалось, нужно вести здоровый образ жизни, высыпаться, следить за питанием и не пренебрегать физическими нагрузками. Также стоит почаще гулять на свежем воздухе и научиться расслабляться.