27 января 2023, 15:04
Сексолог Кульгавчук рассказал, чем опасно повышенное либидо
Сексолог Кульгавчук заявил, что повышенное сексуальное желание может говорить о болезни
Возросшее сексуальное желание у женщин может говорить о наличии серьезного заболевания. Такой информацией поделился сексолог Евгений Кульгавчук. Об этом сообщил Пятый канал.
Специалист пояснил, что сексуальное желание может возрасти из-за наличия опухоли в мозге. Также среди причин выросшего интереса к сексу — гормональный сбой или начало климакса, написало utro.ru.
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«Это также может быть следствием черепно-мозговых травм, операций на головном мозге, преимущественно, на лобных и височных долях», — рассказал Кульгавчук.
Секс
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