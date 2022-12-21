Здоровье 21 декабря 2022, 16:40 Сексолог Карташева рассказала, с чем связано снижение сексуального желания зимой Сексолог Карташева заявила, что либидо зимой падает из-за погодных условий

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Зимой многие россияне замечают снижение либидо. Сексолог Мария Карташева рассказала, с чем связано подобное изменение. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, причина заключается в изменениях погоды. Недостаток солнца вызывает дефицит необходимых микроэлементов и витаминов, что провоцирует снижение желания. Влияет и наличие вирусных заболеваний, которые особенно активно распространяются в период холодов.

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Чтобы либидо сохранялось на прежнем уровне, важно полноценно отдыхать, принимать витамины и сбалансированно питаться. Медик порекомендовала также отказаться от алкоголя и курения.

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