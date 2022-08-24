Сексолог Франтов рекомендовал не целовать ребенка в губы

Сексолог Владислав Франтов рассказал, что поцелуи в губы от родственников могут навредить психике ребенка. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным ИА Nation News, выражать любовь лучше другими способами — объятиями или поцелуями в щеки и лоб. Губы — это более интимная зона, и такое проявление нежности должно носить сексуальный подтекст. Если же для ребенка такового не будет, то он будет целовать в губы не только родителей, но и посторонних людей.

«Как вы будете проявлять свою любовь, так же это будет делать и ребенок. Причем не только с вами, но и с другими детьми, дядями и тетями, возможно даже с совсем чужими людьми, которые не заслужили симпатию вашего ребенка», — пояснил Франтов.