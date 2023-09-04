04 сентября 2023, 17:32
Сексолог Дорофеева заявила, что за полчаса секса можно скинуть до 100 граммов веса
Занятия любовью являются отличным способом сбросить лишний вес. Об этом News.ru рассказала гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева.
По ее словам, если человек садится на диету и хочет похудеть, то занятия сексом — это приятное дополнение, которое поможет сбросить вес. По словам врача, нужен комплексный подход, включающий как сбалансированное питание, так и физическую нагрузку.
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«Порой секс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды», — подчеркнула Антонина Дорофеева.
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