Здоровье 20 февраля 2023, 15:28 Сексолог Анастасия Акимова рассказала, как отсутствие интимной жизни может сказаться на женщинах

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Отсуствие насыщенной интимной жизни действительно может негативно сказаться на женском здоровье, но только в том случае, когда этот факт вызывает сильные психоэмоциональные переживания. О этом Lenta.ru расксазала врач-гинеколог, сексолог Анастасия Акимова.

По ее словам, отсутствие сексуальной жизни никак не влияет на репродуктивную функцию женщины. Это большое заблуждение. Но подавленное психическое состояние, как подчеркнуло ИА Nation News, может провоцировать некоторые заболевания.

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«Точных причин развития таких женских заболеваний, как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов», — сказала Анастасия Акимова.

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