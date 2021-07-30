Названы люди, которым противопоказан секс в жару

Для пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями людей температура +30 и выше является фактором риска. Им лучше ограничить занятия сексом в жаркую погоду. Половой акт — та же физическая активность, которую стоит дозировать во время погодных аномалий.

Как пояснил радио Sputnik врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко, сердце больного человека может не выдержать и сексуальные аппетиты лучше поумерить. Тело человека на 60% состоит из воды, вместе с потом в жару люди ее теряют.

«Когда мы теряем воду, то кровь становится гуще. Данное свойство крови для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем или сосудами, может быть даже фатальным. Случаи, когда пожилые люди во время секса получают инфаркт, не просто бывают, а бывают часто», — предупредил кардиолог.

Кузьменко также рекомендовал уменьшить активность людям старше 40 лет, которые не жалуются на здоровье и ведут активную половую жизнь.

«Если человек привык активно заниматься сексом, а тут жара, да еще он выпил алкоголь на фоне стресса, то тут лучше поберечься. Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным», — посоветовал Кузьменко.

Секс «на повышенных оборотах» безопасен для людей в возрасте 40+ только если они абсолютно здоровы.

Людям с повышенным потоотделением врач Андрей Тяжельников посоветовал не перегреваться, чтобы не взывать обезвоживание, сгущение крови и образование тромбов.