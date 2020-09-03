Бокерия поделился секретом долголетия

Каждому человеку для оздоровления организма достаточно в неделю устраивать себе двухчасовые пешие прогулки. Об этом рассказал академик РАН и РАМН, известный кардиохирург Лео Бокерия.

По его словам, люди, которые совершают длительные прогулки живут на восемь — 12 лет больше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

«Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее», — привело цитату врача РИА «Новости».

При этом Бокерия предостерег тех, кто до этого не утверждал себя физическими нагрузками. Он рекомендовал сначала обратиться к врачу, чтобы тот проверил состояние организма человека на беговой дорожке и определил, какой объем нагрузок человек может себе позволить.

Ранее врач и телеведущий Андрей Мясников заявил, что только физические нагрузки могут продлить человеку жизнь. На втором месте — ограничение калорий. Медик посоветовал всем, кто ведет сидячий образ жизни отказаться от использования лифтов и чаще подниматься и спускаться по лестнице. Еще лучше отказаться от транспорта или просто раньше выходить, чтобы несколько остановок проходить пешком.