«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины, большинство из них находятся на стадии клинических испытаний», — заявил представитель ВОЗ.

Он надеется, что хотя бы несколько препаратов разрешат использовать повсеместно.

Райан также отметил, что без создания вакцины единственный выход победить COVID-19 — прерывание цепочек ее распространения.