«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины». Представитель ВОЗ — о разработке лекарства от COVID-19
Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, рассказал, что на данный момент на планете разрабатывают около 133 вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины, большинство из них находятся на стадии клинических испытаний», — заявил представитель ВОЗ.
Он надеется, что хотя бы несколько препаратов разрешат использовать повсеместно.
Райан также отметил, что без создания вакцины единственный выход победить COVID-19 — прерывание цепочек ее распространения.