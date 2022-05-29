Вакцинацию от коронавируса призвали сделать сезонной

Коронавирус после тяжелого дебюта, когда умирали большое количество зараженных, мутировал в сторону высокой скорости распространения и меньшей тяжести заболевания. Для медиков это «конец начала» пандемии. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что новые подвиды штамма «омикрон» оказались в полтора раза заразнее первоначальной версии возбудителя и способны поражать уже переболевших.

«Хорошие новости: новые подвиды „омикрона“ вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно», — написал Мясников.

Врач отметил, что сейчас у пациентов с ковидом симптомы заболевания такие же, какие бывают при заражении коронавирусами других типов, давно известных человечеству. Они вызывают до трети всех острых респираторных заболеваний. Но уровень смертности от вирусных пневмоний у пожилых и ослабленных людей составляет 10%.

Спасти их может только вакцинация, которая должна стать сезонной, как прививка от гриппа. Инъекция не спасает от инфицирования, но снижает риски осложнений при заражении и после выздоровления.