Сделать прививку можно в любое время. Мобильные комплексы по вакцинации вышли на улицы Подмосковья

В Московской области проходит прививочная кампания против гриппа. С начала вакцинации прививку сделали порядка 400 тысяч жителей региона. Для удобства жителей в регионе заработали мобильные комплексы по вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, мобильные комплексы по вакцинации появились в 29 муниципалитетах.

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«Мы понимаем, что найти время на поход к врачу в поликлинику может не каждый. Для удобства тех, кто из-за плотного рабочего графика не успевает прийти к специалисту самостоятельно, мы организовали работу мобильных комплексов по вакцинации. В 29 муниципалитетах работают выездные бригады. Они дежурят в самых оживленных местах: на железнодорожных станциях и вблизи крупных торговых центров», — сказала Мухтасарова.

Она отметила, что для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

С графиком работы мобильных комплексов по вакцинации можно ознакомиться в медицинских организациях. В ближайшее время план работы бригад будет опубликован на сайте министерства здравоохранения Московской области.