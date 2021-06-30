Сделать бесплатным ПЦР-тест предложили в Совфеде

В Совете Федерации заявили, что ПЦР-тест нужно сделать бесплатным для всех. Анализ необходимо внести в стандарт обязательного медицинского страхования.

После ужесточения антиковидных ограничений и увеличения количества заражений во многих регионах появились жалобы от жителей в ФАС о резком повышении цен на ПЦР-тест. По данным «Известий», за неделю частные медицинские лаборатории стали богаче на 20% благодаря анализу. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский предложил ввести жесткое госрегулирование цен на ПЦР-тест.

«ПЦР-тест не должен быть таким дорогим. Во многих странах эта услуга бесплатна и существует для самоконтроля граждан. Думаю, мы к этому тоже придем, как пришли к тому, что маски и перчатки теперь есть повсюду и стоят недорого, хотя в начале пандемии цены на них были бешеные», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Он считает, что стоимость услуги должна быть одинаковой по всей стране для частных и государственных клиник. Также он заявил, что ПЦР-тест нужно включить в систему ОМС, но это должно сделать правительство.