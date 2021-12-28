Врачи-онкологи в рамках кампании «Сделай шаг первым — предупреди рак» в интернете и на телевидении призвали жителей Московской области регулярно обследоваться. Цель проекта — улучшить выявляемость злокачественных опухолей и снизить уровень смертности россиян от онкологических заболеваний.

Государство реализует национальный проект «Здравоохранение», в структуру которого входит федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Цель госпроекта — снизить уровень смертности от новообразований к 2024 году.

Один из важных способов достигнуть этого — проводить информационные кампании, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.

Ежегодно в Подмосковье у 22 тысяч россиян выявляют злокачественное новообразование. В регионе наиболее часто встречаются опухоли в молочной железе, трахее, легком, предстательной железе, толстой кишке, желудке, на коже.

На ранних стадиях развитие злокачественного новообразования идет практически бессимптомно, в этом и заключает с его коварство. Заболевание, которое выявили своевременно, успешно лечат. Однако на поздних стадиях рак остановить практически невозможно.

Показатель летальности больных от рака каждый год снижается благодаря появлению эффективных методов лечения, но гарантом здоровья, несмотря на развитие медицины, все также остаются профилактические осмотры.

В проекте «Сделай шаг первым — предупреди рак» приняли участие ведущие лечебно-профилактические учреждения таких городских округов, как Дубна, Домодедово, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Балашиха.