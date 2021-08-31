Врач рассказал, какие анализы необходимо сдать после COVID-19

Людям, которые переболели COVID-19, необходимо сдать общий анализ и коагулограмму. Во время болезни повышается свертываемость крови, что может привести к тромбозу.

К анализам крови нужно добавить проверку на уровень антител. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

«Антитела надо проверить и их уровень. Антитела класса М надо проконтролировать, чтобы понять, сохранились они после выздоровления или нет. Уровень антител класса G намного важнее. В принципе, можно и без антител M делать исследование, главное — антитела G посмотреть, когда человек переболел и выздоровел», — рассказал Андрей Звонков.

При сдаче короткой коагулограммы необходимо, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения). Врач посоветовал не оценивать результаты тестов, а показать их врачу.