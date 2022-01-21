Scientific Reports: у курящих мальчиков будут толстые внучки и правнучки

Ученые Бристольского университета заявили, что у мужчин, которые начали до подросткового возраста, будут внучки и правнучки с лишним весом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Scientific Reports.

Специалисты проанализировали данные 14 тысяч человек. Выяснилось, что у женщин, у которых деды и прадеды начали курить раньше 13 лет, имеется лишний вес. У мужчин такой закономерности не выявили.

Ученые сделали вывод, что воздействие на организм в детском возрасте у мужчин может в дальнейшем сказаться на их потомках. Также они считают, что на проблемы с весом могут влиять не только питание и образ жизни самих женщин, но и образ жизни их предков.