Здоровье 02 июня 2023, 16:13 Sciencedirect: людям с диабетом следует есть на завтрак белки в сочетании с жирами

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Канадские ученые из Университета Британской Колумбии (UBC Okanagan) заявили, что людям с диабетом второго типа следует заменить высокоуглеводные завтраки на те, которые содержат белки и жиры. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на научный журнал Sciencedirect.

Как отметили специалисты, таким образом люди, страдающие диабетом, смогут лучше контролировать уровень сахара в крови, тем самым снизив риск осложнений.

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«Сделав небольшую корректировку содержания углеводов в одном приеме пищи, а не во всей диете, люди с диабетом могут значительно улучшить свое самочувствие в течение дня», — добавила руководитель исследовательской группы Барбара Оливейр.