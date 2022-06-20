Врач Гергесова рассказала о симптомах проблем с щитовидной железой

Если выявить проблемы с щитовидной железой на ранних стадиях, то можно избежать ряда серьезных последствий. Кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист подчеркнула, что на ранних стадиях проблемы с щитовидкой можно спутать с другими заболеваниями. Кроме того, по симптоматике они могут напоминать обычную усталость.

«Пожалуй, две самые известные болезни щитовидной железы — это гипотиреоз и гипертиреоз, хотя ими, конечно, беды с щитовидкой не ограничиваются. Гипотиреоз вызван нехваткой гормонов, которые производит эта железа», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в случае гипотиреоза возникают апатия, слабость, сонливость, отечность, набор веса. Также о проблемах говорят снижение артериального давления, сухость кожи, ломкость волос и замедление частоты сердечных сокращений, а также сбой менструального цикла.

При этом во время гипертиреоза возникает постоянное ощущение жара, потливость, повышение артериального давления, ускорение частоты сердечных сокращений (тахикардия), раздражительность, потеря веса и тремор.