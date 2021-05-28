Врач объяснил, как не навредить щитовидке шашлыками

Каждый год в мире становится на 5% больше людей с заболеваниями щитовидной железы. С приходом поры шашлыков россияне начинают активно налегать на вредные для эндокринной системы продукты. Не навредить здоровью помогут несколько правил.

«К сожалению, йодный дефицит широко распространен, в основном это касается удаленных от моря территорий. Основной источник его получения — это йодированная соль», — привела газета «Известия» слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Савкиной.

Еще йод можно получить из морепродуктов и водорослей. Для правильной работы щитовидной железы нужно придерживаться сбалансированного питания. Но летом часто хочется отведать шашлыка на природе и запить его прохладной газировкой.

Савкина отметила, что разовое употребление таких продуктов не навредит организму. Но лучше всего готовить на мангале птицу или менее жирные сорта мяса. Также можно есть рыбу, а в качестве гарнира выбрать овощи.

«Не забывайте употреблять достаточное количество жидкости, не сладкой газировки, а простой питьевой воды. В летний рацион часто входит мороженое. Хотя нет данных о вреде этого продукта для щитовидной железы, но ежедневное увлечение мороженым тоже ничего хорошего не принесет», — предупредила ведущий эксперт.

Она порекомендовала заменить мороженое фруктами и ягодами. Они позволят организму получить необходимые микроэлементы и витамины.