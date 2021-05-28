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    28 мая 2021, 03:53

    Врач объяснил, как не навредить щитовидке шашлыками

    Дарья Бунякова

    Каждый год в мире становится на 5% больше людей с заболеваниями щитовидной железы. С приходом поры шашлыков россияне начинают активно налегать на вредные для эндокринной системы продукты. Не навредить здоровью помогут несколько правил.

    Врач объяснил, как не навредить щитовидке шашлыками

    «К сожалению, йодный дефицит широко распространен, в основном это касается удаленных от моря территорий. Основной источник его получения — это йодированная соль», — привела газета «Известия» слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Савкиной.

    Еще йод можно получить из морепродуктов и водорослей. Для правильной работы щитовидной железы нужно придерживаться сбалансированного питания. Но летом часто хочется отведать шашлыка на природе и запить его прохладной газировкой.

    Савкина отметила, что разовое употребление таких продуктов не навредит организму. Но лучше всего готовить на мангале птицу или менее жирные сорта мяса. Также можно есть рыбу, а в качестве гарнира выбрать овощи.

    «Не забывайте употреблять достаточное количество жидкости, не сладкой газировки, а простой питьевой воды. В летний рацион часто входит мороженое. Хотя нет данных о вреде этого продукта для щитовидной железы, но ежедневное увлечение мороженым тоже ничего хорошего не принесет», — предупредила ведущий эксперт.

    Она порекомендовала заменить мороженое фруктами и ягодами. Они позволят организму получить необходимые микроэлементы и витамины.