Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко призвал всех россиян вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса до Нового года. По его словам, счастливые праздники — это праздники без болезни.

«Счастливый Новый год — это здоровье», — цитирует министра Ura.ru.

По словам Мурашко, каждый россиянин должен понимать собственную ответственность и привиться, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке.

Ранее Мурашко заявил, что из привитых от коронавируса россиян заболевают ковидом около 3,9%. В больницы из них попадает не больше 1,7%.

Еще ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил: чтобы полностью привить все человечество, необходимо иметь в распоряжении как минимум 15 миллиардов доз вакцины. Если будет произведено нужное количество вакцины, а человечество будет соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году с пандемией будет покончено, отметил специалист.