«Счастливый Новый год — это здоровье». Россиян призвали вакцинироваться перед праздниками
Глава Минздрава Мурашко призвал россиян сделать прививку от коронавируса перед Новым годом
Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко призвал всех россиян вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса до Нового года. По его словам, счастливые праздники — это праздники без болезни.
«Счастливый Новый год — это здоровье», — цитирует министра Ura.ru.
По словам Мурашко, каждый россиянин должен понимать собственную ответственность и привиться, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке.
Ранее Мурашко заявил, что из привитых от коронавируса россиян заболевают ковидом около 3,9%. В больницы из них попадает не больше 1,7%.
Еще ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил: чтобы полностью привить все человечество, необходимо иметь в распоряжении как минимум 15 миллиардов доз вакцины. Если будет произведено нужное количество вакцины, а человечество будет соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году с пандемией будет покончено, отметил специалист.