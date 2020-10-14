Сбросившая 102 кг женщина заявила, что ищет деньги на удаление лишней кожи

38-летняя мать троих детей рассказала, что начала набирать вес в 17 лет, после того, как забеременела первым ребенком. Она отметила, что в тот период очень много ела и набрала 51 килограмм. Ее вес составлял 146 килограммов. Через год она вновь забеременела от второго мужа. После этого ее вес достиг отметки 172 килограммов, пишет РИА ФАН.

«Я была любительницей выпить. Большинство калорий я получала из вина и снеков», — уточнила англичанка.

Похудеть Драмми решила, когда с ней произошел инцидент в ресторане. Администратор заведения попытался заменить ей стул, заявив, что женщина слишком толстая для обычного сидения. В настоящий момент женщина собирает денежные средства на операцию по удалению лишней кожи на краудфандинговом сервисе. Ей нужны 10 тысяч фунтов стерлингов. Операция запланирована на октябрь будущего года.