Сбой в подаче кислорода произошел в ковидном госпитале в Курске

Сбой в подаче кислорода зарегистрировали к госпитале для коронавирусных больных в Курске. Из-за неисправности 38 зависимых от кислорода пациентов перевели в другие больницы.

Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, из-за проблем с кислородом скончался один пациент — 69-летний мужчина. По словам жены, его госпитализировали с пневмонией, но не делали тест на коронавирус. Кроме того, у погибшего была бронхиальная астма.

В комитете здравоохранения по региону отметили, что смерть пациента никак не связана с перебоями в подаче кислорода.

«Абсолютно не связана. Во время сбоя кислород подавался всем пациентам, концентрация не падала», — рассказали в ведомстве изданию «Подъем».

Там подтвердили, что 38 тяжелых пациентов экстренно перевели из госпиталя, который создали на базе городского роддома, в другие медучреждения. Их приняли в областной клинической больнице. больнице скорой медицинской помощи, а также в горбольнице № 6. Всех пациентов разместили в реанимационные отделения.

В ведомстве отметили, что в городском роддоме сейчас остались 87 пациентов, из них 15 нуждаются в кислороде.

«Пациентам средней тяжести кислород подают из баллонов под постоянным контролем медицинских работников. В ближайшее время этих больных переведут в БСМП», — подчеркнули в региональном комитете здравоохранения.