Сбербанк выведет в офисы 50% сотрудников

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в каждом конкретном регионе своего присутствия Сбербанк может вывести в офисы до 50% сотрудников. Сейчас на месте трудятся 30% работников банка. Главным условием допуска к работе станет отрицательный тест на COVID-19.

Об этом РБК сообщили два близких к Сбербанку источника.

«Планы вывести в ближайшее время 50% офисных сотрудников действительно существуют. Мы будем принимать решения по форматам работы сотрудников в зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что Сбербанк бесплатно проводит коронавирусные тесты для сотрудников и безвозмездно предоставляет средства индивидуальной защиты.

Согласно данным проведенного опроса, 30% москвичей хотели бы вернуться в офисы. За удаленный режим работы высказались 56% женщин и 47% мужчин.