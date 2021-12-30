Саратовский министр отказался считать медиков-антипрививочников настоящими врачами

В Саратовской области заявили, что выступающих против вакцинации от коронавируса медиков нельзя считать настоящими врачами. Многие пациенты отказались от прививки именно из-за их мнения.

Министр здравоохранения региона Олег Костин рассказал на брифинге о случаях СОVID-19 среди беременных и рожениц с начала пандемии — всего их было 2365. Его слова привело РИА «Новости».

В стационарах на сегодняшний день остается 21 пациентка. Одна из них в крайне тяжелом положении, две — в тяжелом, пятеро — в состоянии средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное. Министр особо подчеркнул, что привитых среди заболевших нет.

«Можем пройти за руку, с каждой поговорить, и каждая скажет, что сделала большую глупость, что слушала соседку, а не врача. Те врачи, которые говорят, что не надо прививаться, — это страшное дело, ну я считаю, что это уже не врачи на сегодняшний момент», — заявил Костин.

Он напомнил, что беременные после 22-й недели «просто обязаны» вакцинироваться. Для этого есть время и возможности.

Ранее стало известно, что медики из поликлиники города Краснодара записали рэп про COVID-19, его опасность и работу врачей в этот непростой период. В своем тексте врачи напомнили людям, что даже если они уже успели привыкнуть к условиям пандемии коронавируса, все равно она похожа на войну. Перед вирусом равны все — и самые богатые, и самые бедные. Люди заражаются, и последствия могут быть самыми серьезными.