Санкт-Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от ковида

Санкт-Петербург стал первым российским городом, где уровень коллективного иммунитета достиг 100%. Об этом сообщили власти Северной столицы.

О достижении стопроцентного коллективного иммунитета можно говорить, исходя из общего числа переболевших и вакцинированных. Об этом заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, которого процитировала «Фонтанка.ру».

«Согласно сайту дашборд министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — отметил он.

В Санкт-Петербурге полностью привились 3,14 миллиона человек, в том числе более 2,4 тысячи детей. Из-за сроков давности часть привитых и переболевших теряют иммунитет. Ревакцинировались в Северной столице всего 240 тысяч.

С 21 февраля в городе ослабят антикоронавирусные ограничения. Люди с сертификатом о наличии антител смогут ходить на спортивные, культурные, торжественные и другие мероприятия. Со справкой пустят в пансионаты, дома отдыха и санатории, разрешат провести торжественную регистрацию брака и рождения.

Рестораны, кафе, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, катки и аттракционы, а также другие объекты развлечения будут работать до 02:00. До этого же времени продлили и проведение культурных и зрелищных мероприятий.