Здоровье 16 февраля 2023, 15:17 Санитарный контроль усилили на границах России из-за вспышки опасного вируса в Африке Роспотребнадзор предупредил об опасности вспышки вируса Марбург в Экваториальной Гвинее РИА «Новости»

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Санитарно-карантинный контроль усилили на всей российской границе после массовых случаев заражения вирусом Марбург в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в африканской стране уже зарегистрировали девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заражение.

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«Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы „Периметр“, которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

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Туристов призвали учитывать информацию о заражении при планировании поездок за границу и выбирать страны, где эпидемическая ситуация благополучна.

Вирус Марбург является одним из наиболее опасных. Он передается через жидкости организма, а летальность от заболевания составляет до 50%. Заражение проявляется в виде головной и мышечной боли и лихорадки.