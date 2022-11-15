Важное 15 ноября 2022, 14:44 Санитарные врачи пожаловались на снижение темпов заболеваемости ковидом в России Роспотребнадзор заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заболеваемость ковидом в России снижается, но темпы замедлились. Об этом по итогам селекторного совещания объявили в Роспотребнадзоре, сообщил ТАСС.

Санитарные врачи подвели итоги 45-й недели года. За это время в России зарегистрировали 36 259 случаев заболевания COVID-19. Заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения составила 24,71. Это на 6,5% ниже, чем неделю назад. Три предыдущие недели, с 44-й по 42-ю, этот показатель составлял 21,3%, 12% и 40,7% соответственно.

Реклама

«Отмечается замедление темпов снижения заболеваемости», — рассказали в ведомстве.

Реклама

По данным на 15 ноября за сутки в России выявили 4431 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 6354 инфицированных, или на 42,5% больше, чем день назад. Скончались 64 человека. Госпитализировали 1399 больных. В понедельник оперштаб сообщил о 494 госпитализаций за сутки, на 183,2% меньше.

В Москве ковид диагностировали у 522 человек, 165 больных отправили в больницу. Выздоровели 1126 человек, 13 умерли. В Подмосковье за сутки зафиксировали 84 новых случая заражения, 40 человек госпитализировали. Выздоровели 68 больных.