Санитайзеры снизят риск заболевания ковидом

Важно продолжать пользоваться антисептиками для рук. Это одно из основополагающих правил, позволяющих снизить риск заболевания ковидом. Такое предупреждение сделал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, сообщило радио Sputnik.

Руки — один из самых частых путей передачи инфекции, отметил он.

«Человек дотрагивается либо до больного человека, либо до каких-то поверхностей, до которых дотронулся больной человек. На этих поверхностях существует какое-то количество инфекционных агентов, и когда они попадают на ладони человека, они очень легко могут попасть и в организм», — объяснил специалист.

В основном это происходит, когда человек руками дотрагивается до своих слизистых — глаз, рта или носа. Это один из самых частых путей заражения. Однако после мытья рук или обработки их санитайзером риск заражения какой-либо инфекцией снижается.

При выборе антисептика нужно прочитать его состав.

«Антисептик антисептику рознь. Есть огромное количество разных антисептиков, содержащих разные химические элементы», — рассказал Менделевич.

Самые эффективные сделаны на основе спирта. Обрабатывать руки необходимо как можно чаще. Несмотря на это, всегда важно помнить, что любой санитайзер — химическое вещество, разрушающее человеческую кожу. Поэтому помимо санитайзеров стоит использовать различные увлажнители, крем, либо выбирать антисептики с содержанием тех или иных элементов защиты кожи.

После контактов с любой поверхностью или человеком, например, после рукопожатия лучше всего воспользоваться санитайзером.