Самыми популярными в России лекарствами стали препараты для нервной системы

Россияне в марте чаще всего покупали лекарства для нервной системы. Несмотря на эпидемию, этот вид препаратов обогнал даже противовирусные.

Аналитическая компания DSM Group, на которую ссылается RT, посчитала, что доля проданных препаратов для лечения заболеваний нервной системы в марте составила 16,1% от общего объема продаж.

Вторыми по популярности в марте стали препараты для лечения заболеваний респираторной системы (15,5%). Примерно столько же россияне покупали таблеток для пищеварительного тракта и обмена веществ (15,2%).

Кроме того, спросом пользовались средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).

Аналитики также зафиксировали рост продаже витаминов и успокоительных. Популярность на них выросла в начале марта.

Кроме того, во время самоизоляции аптеки заметили рост спроса на препараты от похмелья. Меньше чем за неделю в апреле россияне скупили почти 800 тысяч упаковок этих лекарств — на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.