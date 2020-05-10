Самыми популярными в России лекарствами стали препараты для нервной системы
Аналитическая компания DSM Group, на которую ссылается RT, посчитала, что доля проданных препаратов для лечения заболеваний нервной системы в марте составила 16,1% от общего объема продаж.
Вторыми по популярности в марте стали препараты для лечения заболеваний респираторной системы (15,5%). Примерно столько же россияне покупали таблеток для пищеварительного тракта и обмена веществ (15,2%).
Кроме того, спросом пользовались средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).
Аналитики также зафиксировали рост продаже витаминов и успокоительных. Популярность на них выросла в начале марта.
Кроме того, во время самоизоляции аптеки заметили рост спроса на препараты от похмелья. Меньше чем за неделю в апреле россияне скупили почти 800 тысяч упаковок этих лекарств — на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.