Самыми опасными распространителям COVID-19 оказались люди в замкнутых пространствах

В России самыми опасными распространителями коронавирусной инфекции назвали ее носителей, которые долгое время находятся в закрытом помещении и контактируют с окружающими.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов объяснил в беседе с Lenta.ru, что классическим примером подобной ситуации может служить общественный транспорт.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, не соблюдается социальная дистанция и никто не носит средства индивидуальной защиты», — подчеркнул он.

Носитель становится суперраспространителем инфекции не из-за особенностей организма, а благодаря условиям, в которых находится. Проще говоря, при несоблюдении основного правила «болен — оставайся дома».

«Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает», — заметил академик. Если же речь идет о закрытых помещениях, то при длительном контакте вирус можно подхватить и от бессимптомного больного.