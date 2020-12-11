Самыми опасными распространителям COVID-19 оказались люди в замкнутых пространствах
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов объяснил в беседе с Lenta.ru, что классическим примером подобной ситуации может служить общественный транспорт.
«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, не соблюдается социальная дистанция и никто не носит средства индивидуальной защиты», — подчеркнул он.
Носитель становится суперраспространителем инфекции не из-за особенностей организма, а благодаря условиям, в которых находится. Проще говоря, при несоблюдении основного правила «болен — оставайся дома».
«Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает», — заметил академик. Если же речь идет о закрытых помещениях, то при длительном контакте вирус можно подхватить и от бессимптомного больного.