Здоровье 31 июля 2023, 07:28 Самым востребованным в России врачом оказался отоларинголог «Газета.ru»: в 2023 году россияне чаще всего обращались к отоларингологам и кардиологам РИА «Новости»

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В первом полугодии 2023 года россияне чаще всего обращались к врачам таких специальностей, как отоларинголог, кардиолог и невролог. Результаты исследования «СМ-Клиники» и Pressfeed опубликовала «Газета.ru».

Отоларинголога посетили 13,4% всех пациентов, кардиолога — 9,9%, невролога — 9,4%, гастроэнтеролога — 9,2%, терапевта, гинеколога и дерматовенеролога — по 9%. В топ-10 вошли также травматолог-ортопед, хирург и офтальмолог, к которым обратились по 7,6% больных. Чаще всего людей интересовали некоторые манипуляции в процедурном кабинете, УЗД и рентген. Эти услуги выбрали 41%, 30,4% и 17,6% пациентов соответственно.

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Интерес к теме здоровья тоже возрос. В первом полугодии 2023 года через Pressfeed в СМИ отправили 2329 комментариев врачей против 1772 за тот же период прошлого года. Самыми востребованными экспертами стали терапевт, хирург и невролог.

Более 30% россиян признались, что боятся ходить к врачу. Опрос «Росгосстраха» и банка «Открытие» показал, что многих смущали не конкретные манипуляции, а их стоимость.