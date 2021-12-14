Диетолог назвал самый неудачный напиток для праздничного стола

Шампанское является одним из самых вредных алкогольных напитков и поэтому плохо подходит в качестве единственного напитка для праздничного стола. Таким мнением с телеканалом «Звезда» поделился диетолог Михаил Гинзбург.

«В нем сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», — рассказал диетолог.

Кроме того, под воздействием шампанского у многих просыпается чрезмерный аппетит, что приводит к перееданию. Гинзбург отметил, что особенно шампанское вредно для людей с гастритом и другими расстройствами ЖКТ. Тем, кто все же не может представить новогоднюю ночь без игристого вина, диетолог посоветовал не налегать на этот напиток.

«Нужно убрать из шампанского газы. Они раздражают желудок, обостряют язвенную болезнь и гастрит. Натощак пить шампанское нельзя, только после еды и маленькими глотками. Закусывать лучше салатами с мясом или фруктами», — заключил Гинзбург.