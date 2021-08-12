Врач рассказал, почему крайне опасно самостоятельно лопать волдыри

Американский врач Джесс Андраде рассказала о том, почему опасно самостоятельно лопать волдыри на теле. Информативный ролик появился в аккаунте Джесс в TikTok.

Врач опубликовала несколько фотографий волдырей, которые присылали ей пациенты. Некоторые волдыри были размером с теннисный мяч.

«Когда волдыри становятся такими большими, очень важно пойти к врачу, потому что они очистят область, обеспечат очень чистые условия», — объяснила медик.

Джесс отметила, что врачи всегда говорят пациентам не лопать волдыри. Это поможет избежать инфицирования. Только медик может безболезненно и безопасно слить жидкость и обеззаразить поврежденный участок кожи. Ведь волдыри возникают именно для того, чтобы защитить ранку от внешнего воздействия.

Волдыри могут появляться по многим причинам. Можно просто натереть ногу, иногда они возникают из-за аллергии, в том числе на лекарства. У некоторых людей волдыри становятся следствием ожога из-за солнца.

Джесс отметила, что самым худшим исходом самостоятельного лопания или прокалывания волдыря может стать заражение крови — сепсис. Поэтому лучше довериться врачу. В случае, если волдырь уже инфицирован, медик пропишет антибиотики.

В целом врачи советуют аккуратно относиться к обуви, стараться разносить новые ботинки перед первой длительной прогулкой, не забывать про носки во время тренировок — или перчатки, если натереть можно руки.