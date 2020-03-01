Самолечение коронавируса создаст опасность для окружающих. Что делать при подозрительных симптомах

Вирусолог объявил, что прием противовирусных препаратов не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом. По мнению врачей, человек без помощи специалистов не способен сам подобрать себе лекарство и победить болезнь.

«Профилактика заражения новым коронавирусом путем самолечения антивирусными препаратами не дает никакой гарантии от заражения», — сказала РИА «Новости» таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай.

Она отметила, что ученые действительно разработали лекарство от коронавируса, смешав уже известные средства, то есть приготовив своего рода противовирусный коктейль. Но, подчеркивает Сутсамай, они смогли это сделать путем множества проб и ошибок. Она убеждена, что человек не сможет самостоятельно подобрать себе верный курс лечения.

Сутсамай заметила, что противовирусные препараты применяют, когда человек уже болен, то есть они и изначально не созданы для профилактики. Она посчитала, что те, кто пользуется самолечением в период вспышки коронавируса, вообще опасны для окружающих.

Вирусолог прокомментировала и популярность препарата «Арбидол». По ее словам, на данный момент нет достаточных клинических исследований, которые бы подтверждали, что препарат действительно лечит коронавирус. Она рекомендовала не употреблять его, потому что этот препарат, по ее мнению, дает ложное чувство защищенности.

Сутсамай сказала, что для защиты от коронавируса может посоветовать только чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие вещества и носить медицинскую маску. А еще повышать иммунитет.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. По всему миру подтвердили 86,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 2979 пациентов, почти 42 тысячи выписались.