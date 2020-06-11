Самоизоляция ухудшила состояние здоровья россиян

В последние месяцы резко возросло число пациентов с грыжами межпозвонковых дисков, стенозом позвоночного канала, коксартрозом.

«Я замечаю, что таких пациентов у меня стало больше в период пандемии. Обычно май и июнь — мертвые сезоны в плане плановой спинальной хирургии. В этом году привычного сезонного спада не случилось», — отметил Кащеев.

Врач указал несколько причин всплеска заболеваемости. В условиях самоизоляции люди не занимались спортом. А низкая физическая активность плохо влияет на состояние опорно-двигательного аппарата. Помимо этого многие пациенты набрали вес, что негативно сказывается на позвоночнике. Кроме того, из-за перепрофилирования медучреждений для помощи больным коронавирусом россияне не могли вовремя попасть к врачу. И это на фоне привычки граждан записываться в поликлинику, когда заболевание достигло критической стадии.

Сам коронавирус также повлиял на развитие спинальных патологий. На фоне тяжело протекающей инфекции у некоторых пациентов обострялись воспалительные процессы в позвоночнике. Главная причина данного процесса — сильное снижение иммунитета.