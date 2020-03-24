Самоизоляция россиян повысила новостные телерейтинги

По сравнению с первыми рабочими неделями марта общий рейтинг российского ТВ на третьей рабочей неделе вырос на 4%. Большинство новых зрителей появилось среди молодежи и детей. Рост интереса к ТВ в первую очередь коснулся новостных передач и телеканалов.

Эти данные опубликовала компания Mediascope. Прирост зрителей был наиболее ощутим в возрастных группах 4-17 лет и 18-24 лет. Не изменилось количество зрителей 35-44 лет.

Резко возросло, на 9%, среднесуточное время просмотра ежедневных новостей. Обычно в десятку лидирующих программ попадают две-три информационные, а остальные места занимают развлекательные шоу и сериалы. В этот раз в топ-10 вошли сразу шесть новостных передач крупнейших федеральных каналов России.

Гендиректор измерителя аудитории MediaHills Андрей Бояринов сообщил газете «Коммерсант», что в столице прирост зрителей не был отмечен. Но их интересы перераспределились в пользу новостных каналов и познавательных программ, преимущественно медицинского содержания.

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что мужчины вдове чаще чем женщины заражаются коронавирусом. По его наблюдениям, сильная половина человечества умирает от этого заболевания чаще.