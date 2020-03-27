Вынужденная изоляция в замкнутом пространстве даже на неделю может привести к набору лишних килограммов — у кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от обмена веществ. Диетолог Елена Боровова посоветовала читателям «360» следить за калориями и выполнять комплекс упражнений.

Лучший способ не поправиться во время карантина — это считать калории. Чтобы понять, какая норма у каждого конкретного человека, психолог рекомендовала посчитать ее с помощью следующей формулы:

для мужчин: (10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) + 5) × 1,2;

для женщин: (10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) − 161) × 1,2;

где 1,2 — это коэффициент, соответствующий минимальной физической активности. Именно на него опираются все диетологи при подсчете калорий.

Полученные значения и есть то количество килокалорий, которое необходимо нам в течение суток.

Также, чтобы не растолстеть дома, диетолог рекомендовала выполнять хотя бы минимальный комплекс упражнений.

«Когда вы сидите дома, ваша активность снижается. При этом люди продолжают есть столько, сколько привыкли. Поэтому спорту необходимо уделять как минимум 30 минут в день. Приседания, планка, гантели, отжимания, выпады — любые упражнения подойдут. В интернете очень много различных домашних онлайн-тренировок», — заключила диетолог.