Здоровье 05 января 2024, 04:49 Самое слабое звено. Ученые научились определять, какой орган у человека откажет раньше остальных Nature: ученые научились определять самые быстро стареющие органы Freepik

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Ученые из Медицинской школы Стэндфордского университета научились определять, какой орган в организме человека стареет быстрее остальных. Об этом рассказал научный журнал Nature.

Ученые провели исследование среди пяти тысяч добровольцев и пришли к выводу, что каждый пятый человек в возрасте старше 50 лет имеет орган, который стареет быстрее остальных. И это «самое слабое звено» организма может в течение нескольких лет привести к тяжелым болезням и даже смерти человека.

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По данным исследователей, из-за таких органов риск преждевременной смерти в течение 15 лет повышается на 15-20%. Например, из-за быстрого старения сердца в 2,5 раза повышается риск сердечной недостаточности. А из-за преждевременного старения мозга у человека в течение пяти лет могут в два раза снизиться когнитивные способности.

Ученые разработали алгоритм, позволяющий выяснить биологический возраст разных органов человека. Для этого достаточно сделать анализ крови и проанализировать уровень белков.

Ранее ученые из японского Университета Цукубы выяснили, что кофе помогает замедлить процесс старения и улучшить память.